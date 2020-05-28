Ришон-ле-Цион, Израиль, , 19:00 — REGNUM Жительницу израильского города Ришон ле-Цион оштрафовали на 730 шекелей (около 15 тыс. рублей) за найденную на улице коробку от пиццы, сообщает Mynet.

В дом женщины пришел городской инспектор с пустой коробкой от пиццы в руках и сообщил, что коробка была найдена на этой улице, возле соседнего дома, а на коробке — имя этой женщины, что означает: она выкинула мусор на тротуар. Женщина заявила, что коробка ее, но она выкинула ее в мусорку, и нелогично было бы идти 200 метров, чтобы выкинуть ее подальше. Инспектор выдвинул контраргумент: мусорка в ее доме еще не опустошалась, и вряд ли кто-то намеренно вынул именно эту коробку и выбросил подальше. Тем не менее инспектор почувствовал неуверенность в своей позиции и ушел посоветоваться. А когда вернулся, вручил штраф на 730 шекелей.

Женщина собирается опротестовать этот штраф и считает подобную практику чреватой злоупотреблениями: ведь каждый сможет подставить неприятного соседа, просто подписав выкинутый мусор его именем.