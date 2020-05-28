Севастополь, , 17:55 — REGNUM С 1 июня в Севастополе снимают ряд ограничений из-за коронавируса, которые действовали в регионе до сих пор. Об этом 28 мая во время заседания оперативного штаба заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Разрешить посещение территорий общегородского значения — набережных, скверов, площадей, парков. Естественно, рекомендация: сохранять социальное дистанцирование организованных групп друг от друга. Возобновить деятельность фитнес-центров и иных объектов физической культуры и спорта. Также будет возобновлена деятельность по перевозке пассажиров на маломерных прогулочных судах и деятельность по оказанию услуг организациями общественного питания, предоставляемых на свежем воздухе», — отметил Развожаев.

Банкеты и корпоративы в летних кафе, по его словам, по-прежнему остаются под запретом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города продлили до 15 июня режим повышенной готовности.

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