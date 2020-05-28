Севастополь, 28 мая 2020, 17:55 — REGNUM С 1 июня в Севастополе снимают ряд ограничений из-за коронавируса, которые действовали в регионе до сих пор. Об этом 28 мая во время заседания оперативного штаба заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Банкеты и корпоративы в летних кафе, по его словам, по-прежнему остаются под запретом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города продлили до 15 июня режим повышенной готовности.
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