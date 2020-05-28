Ревда, Свердловская область, , 17:55 — REGNUM В Ревдинской городской больнице (Свердловская область) не выдают положенных выплат медикам, также их не обеспечивают средствами индивидуальной защиты, пожаловались главе региона Евгению Куйвашеву в Instagram.

«В Ревде ваши распоряжения не выполняются, — жалуется медработник. — Также нет средств индивидуалной защиты, ни масок, ни перчаток не выдают. Иногда выдадут 2−3 маски на несколько дней. От лица всех сотрудников Ревдинской больницы прошу разобраться с этим беспределом!»

Губернатор пообещал, что ещё раз проверит, как средства индивидуальной защиты распределяются среди медиков.

«И по выплатам, конечно, дополнительно всё проверим», — написал Куйвашев.

Ранее, добавил глава региона, ему отчитались о перечислении положенных выплат врачам и наличии средств индивидуальной защиты в Ревде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ уже сообщали о проблемах в Ревдинской городской больнице.

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