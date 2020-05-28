Москва, , 17:56 — REGNUM Число погибших из-за коронавируса в Москве в апреле 2020 года может быть скорректировано в сторону увеличения. Такие данные приведены на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Подобные корректировки связаны с тем, что министерство здравоохранения России выпустило новую методику по определению основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19. Данные меры должны усовершенствовать учёт случаев, где COVID-19 стал основной причиной смерти, и тех, где он с высокой долей вероятности стал катализатором и привёл к обострению другого основного заболевания.

Ранее департамент здравоохранения Москвы публиковал оперативные данные по смертности за апрель и разъяснил превышение показателя по сравнению с 2019 годом. На основании оперативных данных ЗАГС она составляла 1841 случай. В результате окончательного анализа данных превышение смертности в Москве за апрель на основании окончательных данных Росстата составляет 1934 — 9900 в 2019 году к 11 834 в 2020 году.

«В целом в медицине не принято сравнивать помесячную динамику смертности. Потому что колебания показателя в разные годы могут доходить до тысячи случаев смерти. (Например, по данным Росстата в 2018 году этот показатель был равен 10 825, то есть на 925 больше чем в 2019)», — отмечено в сообщении.

Первоначально оперативно озвученная цифра смертности от COVID-19 в апреле в Москве 639 случаев уточнилась до 636 человек. Причем в эту цифру были включены даже спорные случаи, когда доподлинно не было известно, имел пациент коронавирус или нет.

«Тем не менее, как мы говорили ранее в условиях пандемии обостряются другие заболевания, которые могут привести к смерти. Мы проанализировали все случаи смерти в Москве за апрель. В результате было выявлено 756 человек, которые умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус. Следуя новой методике, из этой группы мы можем дополнительно выделить те случаи, где ковид вероятнее всего оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений. Вирус стал своеобразным «катализатором» развития основного заболевания в 360 случаях», — сказано в сообщении департамента здравоохранения столицы.

Таким образом, если учитывать случаи, где коронавирус стал основной причиной, то летальность в Москве в апреле составила 1,4%. А если учесть случаи, где коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным COVID-19, даже при полном отсутствии пневмонии, то показатель возрастет в два раза — до 2,8%. Однако и эта цифра существенно ниже данных официальных сайтов городов Нью-Йорк, где летальность указана на уровне 10%, и Лондона с 23%.

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