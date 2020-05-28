Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Преодоление отметки в 100 тыс. жертв эпидемии коронавируса в США является «печальной вехой», заявил 28 мая президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Мы только что прошли весьма печальную веху, количество смертей от пандемии коронавируса достигло 100 тыс. человек. Всем родственникам и друзьям умерших я хочу выразить свое искреннее сочувствие и любовь за всё, что они вытерпели и всё, что они собой представляли. Да пребудет с вами Бог!», — написал Трамп.

Стоит отметить, что первый комментарий к этому сообщению гласит: «Поздравляем! 100 тысяч умерших».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано около 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, а в списках умерших от COVID-19 числятся около 100,5 тыс. человек.

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