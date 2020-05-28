Челябинск, , 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Документ будет официально подписан в ближайшие дни. Поводом стала статистика по коронавирусу. Только за последние сутки в регионе подтвердили 148 новых случаев заражения

«Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной», — сказал Текслер. И добавил, что вопрос о поэтапном снятии ограничений будет рассматриваться даже в условиях действующего режима. Но это зависит от ситуации с распространением коронавируса.