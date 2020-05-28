Волгоград, , 17:28 — REGNUM Возобновили работу маршрутки, обсуживающие жителей Волгограда, Волжского, Среднеахтубинского и Ленинского районов Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Автобусы вышли на линии с 28 мая.

Пассажиров снова обслуживают на 10 маршрутах: №№ 102А, 104, 108, 116, 123. Т, 159. Т, 160, 246, 260, 586. Схемы межмуниципальных маршрутов №№ 123. Т, 159. Т, 160, 260 в части движения в границах Волгограда временно изменены — они идут до остановки «Школа №3», а автобус № 246 — до «Ул. 7-й Гвардейской дивизии»

Режим самоизоляции в Волгоградской области продолжает действовать до 31 мая.