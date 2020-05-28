Евпатория, Крым, , 17:26 — REGNUM Из евпаторийского обсерватора «Здравница» увольняется средний и младший медицинский персонал, не выдержав условий работы и оплаты труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая сообщили в коллективе обсерватора.

«У нас увольняются два человека, медицинская сестра и санитарка. Сотрудники работают полтора месяца без выходных, днём и ночью, контактируют с зараженными коронавирусом пациентами, но так и не получили доплат, о которых говорил президент Путин. После нашего обращения к нему, на следующий день чиновники пообещали выплаты и на этом всё закончилось. Люди же не могут бесконечно терпеть такого отношения к себе», — заявили медики.

По словам крымского правозащитника Александра Талипова, это не единственный случай увольнения медработников в Крыму.

«Светлана, герой этого видео , написала заявление на увольнение с первого июня, с её слов за апрель никаких доплат не получили, по состоянию на 27 мая получили только 10 тысяч аванса. Светлана сообщила, что в её обсерваторе номер два уже уволилось две медсестры и три санитарки уходят с первого июня. В первом обсерваторе уже уволилось две медсестры, три санитарки и доктор», — написал Талипов.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники крымского обсерватора «Здравница» заявили, что все заверения главы Крыма Сергея Аксёнова решить вопрос с дополнительными выплатами для них так и не были выполнены.

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