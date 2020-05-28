Махачкала, , 17:20 — REGNUM В четверг, 28 мая автор проекта ОНФ «Регион Заботы» Анна (Нюта) Федермессер и председатель правления ООО УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс передали тест-системы на коронавирусную инфекцию медикам Дагестана.

Во встрече приняли участие главареспублики Дагестан Владимир Васильев и врио главного врача ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» Газиявдибир Мусаев.

В республику поступила первая партия из 20 тысяч высокоточных генетических тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, производства компании «ТестГен» из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ — ФИОП Группы РОСНАНО).

Поставка осуществлена во взаимодействии с благотворительным фондом «Созидание» и проектом ОНФ «Регион Заботы». Всего в Дагестан РОСНАНО планирует поставить 50 тысяч тест-систем.

Общероссийский Народный фронт и проект «Регион Заботы» в рамках акции #МыВместе передадут в медицинские и социальные учреждения Дагестана более 40 000 единиц средств индивидуальной защиты, а также пульсоксиметры и средства для дезинфекции. Большая часть средств будет передана в Городскую клиническую больницу Махачкалы — именно там развернулся главный госпиталь республики, который принимает пациентов с коронавирусом. Также СИЗы получат многие региональные больницы и социальные учреждения Дагестана.

На закупку тест-систем «ТестГен» было направлено свыше 10 млн рублей, собранных сотрудниками Группы РОСНАНО в кратчайшие сроки, также средства на благотворительную помощь выделила сама компания.

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