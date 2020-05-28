Калуга, 28 мая 2020, 17:19 — REGNUM 100 пар перчаток, 2500 медицинских масок и десятки санитайзеров передали калужским ветеранам спорта участники акции #МыВместе, организованной Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров для поддержки наиболее уязвимых граждан в условиях распространения коронавируса. Об этом 28 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Волонтёры передали ветеранам спорта средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.
Волонтёры передали ветеранам спорта средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.
Фото регионального исполкома Общероссийского общественного Движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ"ЗА РОССИЮ» в Калужской области

В области разрешено возобновить тренировочный процесс, который был прерван из-за введенного режима безопасного поведения, спортсменам-профессионалам. Данные мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с противоэпидемиологическими требованиями. Представитель заслуженных спортсменов региона Михаил Кардаполов поблагодарил волонтёров за поддержку спортсменов старшего поколения и пожелал активистам крепкого здоровья.

«Для некоторых калужан спорт — это не хобби, а работа. Если спортсмен не будет продолжать тренироваться, он потеряет форму и не сможет потом принимать участие в соревнованиях. Но возобновление тренировочного процесса возможно лишь с соблюдением масочного режима. Волонтерский штаб акции #МыВместе выступает за здоровье калужан. Поэтому ветеранам спорта были переданы средства индивидуальной защиты», — сказала член команды «Молодежка ОНФ» в Калужской области София Мохманд.

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