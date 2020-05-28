Белград, , 17:15 — REGNUM В Сербии за последние сутки выявлено всего 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 28 мая министерство здравоохранения республики.

Как уточняется, общее количество выявленных инфицированных в стране возросло до 11 300 человек.

Сообщается также, что за сутки в Сербии скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 241.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 6438 человек.

Напомним, Сербия с начала приступила к поэтапному снятию ограничительных мер. В стране открылись кафе и рестораны, возобновил работу общественный транспорт. С 1 июня планируется снять запрет на массовые собрания свыше тысячи человек.