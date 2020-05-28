Москва, , 17:15 — REGNUM Возрастание смертности среди пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией будет наблюдаться в мае в Москве. Об этом 28 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Как пояснил мэр Москвы, в настоящее время смертность остаётся довольно высокой из-за того, что в больницах находится большое количество пациентов в тяжёлом состоянии, за жизнь которых борются врачи. Собянин отметил, что ситуация в Москве по коронавирусу «не такая радужная» и уточнил, что «не надо забегать вперёд».

Глава города сообщил, что статистика смертности за май будет ещё больше, но при этом нужно будет разобраться в причинах каждой смерти, в связи COVID-19 с различными хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями системы кровообращения. Это может помочь врачам в дальнейшем спасать жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сохранении ряда ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса, до появления вакцины от данной инфекции.