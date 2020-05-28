Воронеж, , 17:14 — REGNUM Пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в Воронежской области. Новые данные статистики 28 мая опубликовал региональный оперштаб.

По данным на вечер 27 мая сообщалось о 17 умерших пациентах с подтверждённым коронавирусом, вечером 28 мая в сводке сообщается о 18 скончавшихся.

Всего в регионе заражение подтверждено у 1 тыс. 753 человек, в том числе 110 случаев заражений выявлено за последние сутки. При этом 1 тыс. 293 человека выздоровели и выписаны. Под наблюдением остаются 3 тыс. 120 человек.