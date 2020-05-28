Москва, , 17:12 — REGNUM Российские Воздушно-десантные войска получили около 10 тыс. новых автоматов Калашникова АК-12, недавно принятых на вооружение, сообщает 28 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Вооружение передано в подразделения ВДВ за 2019 и первую половину 2020 года.

«Автомат АК-12 — автомат абсолютно нового уровня. Оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом отечественного производства, который позволяет вести прицельный огонь по головным мишеням на расстоянии до 500 метров. В комплект входит новый магазин, который позволяет десантнику визуально контролировать расход боеприпасов в любое время — как в светлое, так и в темное время суток», — цитирует пресс-служба слова заместителя командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина.

Ранее сообщалось о поступлении партий новых автоматов АК-12 в бригады спецназа, дислоцированные в Тольятти и Краснодарском крае, а также в части и подразделения 6-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Кроме того, тысяча автоматов АК-12 была передана в Первую танковую армию.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам Минобороны России, в 2020 году российская армия должна получить порядка 40 тыс. новых автоматов АК-12.

Напомним, в марте 2018 года было официально заявлено о принятии на вооружение российской армии новых автоматов, созданных концерном «Калашников» — АК-12 и АК-15 и специалистами завода имени В. Дегтярёва — АЕК-971, АЕК-973.

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