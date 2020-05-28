Брянск, 28 мая 2020, 17:11 — REGNUM Торжественную церемонию возложения цветов в честь героев-пограничников провели 28 мая руководители региона в Брянске. Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Цветы возложили на площади Партизан к Вечному огню памяти народной. В мероприятии приняли участие руководители области, силовых структур, судов.
Церемонию провели с учётом необходимых требований — участники надели маски и соблюдали санитарную дистанцию.