Брянск, 28 мая 2020, 17:11 — REGNUM Торжественную церемонию возложения цветов в честь героев-пограничников провели 28 мая руководители региона в Брянске. Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Цветы возложили на площади Партизан к Вечному огню памяти народной. В мероприятии приняли участие руководители области, силовых структур, судов.

«Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы! Сердечно поздравляю вас с праздником, Днем пограничника, и с 102-й годовщиной образования службы! Защита границ и рубежей нашей Родины — это особая миссия и высокая ответственность. Личный состав Пограничного управления ФСБ России по Брянской области достойно продолжает славные традиции, заложенные многими поколениями российских воинов», — поздравил пограничников губернатор Александр Богомаз.

Церемонию провели с учётом необходимых требований — участники надели маски и соблюдали санитарную дистанцию.