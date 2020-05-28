Тбилиси, , 17:08 — REGNUM В ходе выступления в парламенте с отчетом о работе, проделанной в связи с пандемией коронавируса, премьер-министр Грузии Георгий Гахария озвучил странные послания, считает грузинский эксперт Гия Хухашвили.

Комментируя отчет премьера в традиционном блиц-анализе для интернет-телевидения «Палитра ньюс», эксперт отметил, что Георгию Гахария было чем гордиться, так как в результате усилий правительства Грузия остается своего рода «зеленой зоной» на фоне ситуации в остальном мире.

Что касается дальнейших планов правительства, Гия Хухашвили подчеркивает, что в выступлении премьера ничего не было сказано о посткризисных действиях, а это в создавшейся ситуации является вопросом первостепенного значения.

«Сегодня мы от премьер-министра услышали, по моему мнению, очень странные послания, когда он фактически не то что не собирается говорить о посткризисном плане, но заявляет, что об этом сейчас вообще говорить нельзя. Более того, он назвал такую постановку вопроса некомпетентной. Говорит о кризис-менеджменте, но ничего не говорит о долгосрочном плане, и оправдывает это тем, что весь мир не знает, что будет через 2−3 месяца», — напомнил эксперт.

По его мнению, в ситуации, когда в экономике страны имеются системные проблемы, в том виде, в каком экономика Грузии существовала до кризиса, после кризиса она долго функционировать уже не сможет.

Гия Хухашвили ожидал услышать от премьера, в том числе, как собирается правительство решать ту же проблему продовольственной безопасности, которая может возникнуть перед страной в случае продления кризиса или наступления второй и третьей волны пандемии.

Эксперт советует правительству задуматься над тем, как следует модернизировать экономику в условиях продления кризиса или генерирования новых кризисов.