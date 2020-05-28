Нижний Новгород, , 17:05 — REGNUM Суд вынес решение по делу директора управляющей организации розничного рынка в Канавинском районе Нижнего Новгорода, — сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, в прошлом году мужчина, представляя рынок «Центральный», дал взятку в 150 тысяч рублей главе районной администрации Михаилу Шаровуи его заместителю Эдуарду Цветкову за бездействие при проверках соблюдения правил торговли и за общее покровительство. Чиновники и бизнесмен были задержаны в конце января. Обвиняемый предприниматель вину признал. Суд назначил ему штраф в 2,25 млн рублей.

Расследование в отношении чиновников районной администрации продолжается.