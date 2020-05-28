Москва, , 17:10 — REGNUM В Москве разработана детальная классификация причин смертности среди пациентов, больных COVID-19. Об этом 28 мая сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в Москве.

В сообщении отмечается, что во всех без исключения случаях смертей с подозрением на COVID-19 в столице проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом.

«Глубокое морфологическое исследование COVID-19 и наличие самого большого в мире объема этих исследований позволяет предложить мировому профессиональному сообществу более детальную и углубленную классификацию причин смерти при COVID-19», — отмечено в сообщении.

Помимо этого, столичные специалисты первыми в мире составили и опубликовали атлас изменений органов у умерших от коронавирусной инфекции. При помощи него планируется добиться лучше понимания, что еще может влиять на состояние пациента. Также использование нового подхода к классификации причин смерти при COVID-19 позволяет предвидеть или прогнозировать развитие осложнений и предпринимать в связи с этим необходимые меры.