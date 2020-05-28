Тюмень, , 17:00 — REGNUM В Тюменской области единые государственные экзамены (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников стартуют с 3 июля. Об этом заявил 28 мая директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Пробные ЕГЭ, на которых будут отлаживать организационные и технологические процессы, намечены на 29 и 30 июня. Новшеством станут термометрия на экзаменационных пунктах и средства индивидуальной защиты для школьников и педагогов.

Первые ЕГЭ пройдут по литературе, географии и информатике, тестирование по русскому языку — 6 и 7 июля.