Евпатория, Крым, , 17:02 — REGNUM В Крыму медработникам обсерваторов, которые местные власти сделали для пациентов платными, не начислили обещанные надбавки к зарплате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая сообщили в коллективе евпаторийского обсерватора «Здравница».

"В администрации Евпатории нам сообщили, что постановление Совмина РК №213 имеет изменение от 21 мая, согласно которому сказано: если персонал имел отношение с коронавирусом, полагается доплата в размере 50% от федеральной выплаты. Но федеральную выплату нам не подключили, оставили региональную, обложили её налогами… Оставили нас по факту на голой зарплате», — уточнили медики.

По их мнению, чиновники упорно не замечают тяжёлые условия труда работников обсерваторов.

«Они не учитывают время нашей работы. Говорят, подавайте так, как нужно для отчётности. Но, ребята, мы неделями не видим семьи, работаем по 24 часа в сутки, по любому звонку бежим в «красную зону». И днём, и ночью. Даже спим в защитных костюмах, потому что в любой момент могут поступить новые пациенты. Издеваетесь что ли? А нам в ответ: извините, это оплачивать не положено», — добавили медработники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов объяснил невыдачу федеральной доплаты медработникам крымских обсерваторов тем, что формально они не являются медучреждениями. После обращения медработников к президенту России Владимиру Путину глава республики Сергей Аксёнов заверил общественность 21 мая, что медработники и техперсонал обсерваторов всё-таки получат максимальную надбавку к заработной плате за особые условия труда. А вице-премьер Крыма Елена Романовская уточнила на заседании оперативного штаба, что премию в размере полной заработной платы за апрель получат все сотрудники обсерваторов.

Читайте также:

Работникам крымских обсерваторов пообещали максимальную надбавку за работу

В Крыму так и не решили вопрос с выплатами для работников обсерваторов

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе после коронавируса выписали трёх пациентов