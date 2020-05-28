Москва, , 16:53 — REGNUM Антивакцинальное лобби и различные фейки про будущую вакцину от коронавирусной инфекции могут испортить отношение граждан к вакцинации и к системе здравоохранения в России. Об этом 28 мая заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

В ходе онлайн-собрания научного совета РАН на тему о вакцинах к COVID-19, организованного МИА «Россия сегодня», Вуйнович отметила, что в настоящее время наблюдается разрастание движения противников вакцинации вообще и будущей вакцинации против COVID-19 в частности.

В связи с этим представитель ВОЗ в РФ пояснила, что очень важно понимать, что волнует граждан и проводить соответствующие исследования. По словам Вуйнович, медицинская система не может бороться с антипрививочным лобби в одиночестве, поэтому необходимо подключить специалистов разных профилей, чтобы они разъяснили населению все вопросы, возникшие по теме вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия предложила ВОЗ восемь прототипов вакцин от коронавирусной инфекции.

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