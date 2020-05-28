Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Министерство юстиции США объявило дело о гибели в Миннеаполисе чернокожего американца Джорджа Флойда от рук полицейского, делом особой важности.

Об этом 28 мая сообщил официальный портал ведомства.

«Министерство юстиции присвоило этому расследованию приоритетный статус и поручило его опытным прокурорам и следователям ФБР», — указано в сообщении на сайте минюста США.

В ходе расследования должно быть установлено, нарушал ли офицер полиции своими действиями федеральный закон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях было опубликовано видео, снятое очевидцами, на котором зафиксировано, что на чернокожего мужчину, не оказывавшего полиции сопротивления, сначала надели наручники, а затем уложили на землю и прижали шею коленом.

Перед своей гибелью Джордж Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать, однако полицейский никак не реагировал и задушил его.

Инцидент уже спровоцировал массовые беспорядки с поджогами машин и грабежом магазинов.

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