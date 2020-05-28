Москва, 28 мая 2020, 16:48 — REGNUM Ограничения в Москве, вероятнее всего, не будут полностью сняты вплоть до появления вакцины от этой инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.
Также мэр города отметил, что разрешённые с 1 июня 2020 года прогулки по городу включают в себя в том числе и занятия спортом.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в мире разрабатываются 124 потенциальные вакцины от коронавируса, о которых уведомили ВОЗ. Из них 10 проходят клинические испытания, а остальные находятся на доклинической стадии. При этом в России разработано уже восемь различных вакцин от коронавируса.
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