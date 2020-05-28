Брянск, , 16:44 — REGNUM Положительный тест на коронавирус подтверждён у сотрудников двух телеканалов в Брянске. Ещё два человека ждут результатов.

На телеканале «Городской коронавирусом заразились генеральный директор и её коллега по прямым эфирам. Ещё двое сотрудников ждут результатов тестирования. У супруга гендиректора также подтверждён коронавирус, он работает на телеканале «Брянская губерния». Все заразившиеся получают лечение в полном объёме, сообщает телеканал «Городской».

Отметим, что коллеги не раз упрекали генерального директора телеканала за отсутствие маски в общественных местах.