Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал вину чиновников, которые из-за своей халатности оказались фигурантами уголовного дела после поджога нескольких памятников культурного наследия в городе Новая Ладога. Об этом 28 мая глава региона заявил на заседании правительства области, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в регионе много деревянного аварийного жилья. Большая часть таких домов была построена столетие назад и использовались как бараки. В современном мире такое жилье подлежит расселению, а здания, в случае признании их аварийными, сносу.

Однако в начале и конце 1990-х такие дома стали массово признавать региональными объектами культурного наследия, при этом никаких действий по их сохранению муниципальные власти не предпринимали. В результате, спустя время, когда дома расселены, а их юридический статус не пересмотрен, такие дома начали разрушаться или уничтожаться.

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«Муниципалитеты сами признают здания памятниками, не проводят никаких работ по их сохранению, потом они становятся аварийными, уничтожаются, и чиновники идут под суд. Гротескная ситуация, абсурд», — сказал Дрозденко.

Он поручил главе областного комитета по культуре оценить состояние памятников и обновить их реестр, а также определить необходимость включения всех вновь выявленных объектов в список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

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«Прошу проанализировать все эти памятники, не те, что уже попали в региональный или федеральный реестр, а вновь выявленные по возрасту, а не по тому, что они представляют какую-то архитектурную или историческую ценность. Большинство таких домов типовые», — пояснил Дрозденко.

Губернатор региона напомнил, что из-за попустительского отношения местных чиновников есть несколько примеров, обернувшихся для них уголовными делами.

«Мы сами становимся заложниками тех юридических ситуаций, в которые себя вогнали, — подытожил губернатор Ленобласти. — Мы должны работать с общественностью, краеведами, которые зачастую говорят, что единственное ценное в таких домах то, что им 100 лет».

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