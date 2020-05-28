Москва, , 16:15 — REGNUM Сооснователь партии «Новые люди» Александр Даванков записал видеоролик в поддержку художников, музыкантов и представителей других креативных профессий, которые уже несколько месяцев лишены возможности работать из-за эпидемии коронавируса.

«Пока мы сидели на карантине, мы читали книги, смотрели фильмы, сериалы и спектакли, играли. А люди, которые их создавали, сидели дома без зарплаты. Я не предлагаю всем скинуться и помочь Филиппу Киркорову и Максиму Галкину. Думаю, они сами как-то решат свои проблемы. Я говорю о музыкантах, актерах, декораторах, осветителях, художниках по костюмам. Обо всех, кто несколько месяцев сидит без работы. Этих людей много, несколько миллионов — только в Москве не менее 500 000 человек, работающих в креативных индустриях», — отметил Даванков.

По его мнению, необходимо прямо сейчас снять ограничения с работников культуры. Политик предложил властям разрешить проведение съемок — как в павильонах, так и на улице, разрешить репетиции, читки, уличные перформансы и цифровой театр, открыть для художников доступ к мастерским.

«Когда карантин наконец завершится, люди креативных профессий все равно останутся в глубоком кризисе. Нам нужно придумать, как государству и обществу поддержать авторов и студии, понять, как культуре существовать и развиваться в эпоху коронавируса», — заявил Александр Даванков.

Партия"Новые люди» призывает всех представителей креативных профессий обсудить меры поддержки, которые необходимы отрасли. Поделиться своим мнением можно в комментариях к постам в соцсетях партии.

Партия «Новые люди» была учреждена на съезде в Москве 1 марта 2020 года. Партия зарегистрирована в Минюсте, у нее 52 региональных отделения. Сооснователи партии — предприниматель Александр Даванков и Алексей Нечаев, президент Faberlic.