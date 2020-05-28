Челябинск, , 16:14 — REGNUM В Челябинске заместителю областного министра строительства и инфраструктуры предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Речь идёт о строительстве спортивного объекта, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что 2018−2019 годах некие должностные лица минстроя и учреждения «Челябоблинвестстрой» сделали возможной оплату невыполненных работ на физкультурно-оздоровительном комплексе «Уральская молния» и не поставленного туда по факту оборудования. Ущерб бюджету составил 65 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Обвиняемая арестована. Расследование продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, чиновница была задержана в апреле. Ранее ей предъявили обвинение в получении взятки.

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