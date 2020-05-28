Архангельск, , 16:12 — REGNUM В северодвинской поликлинике Федерального медико-биологического агентства продолжали прием плановых и больных пациентов в разгар вспышки коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области

Директор медицинского центра имени Н.А. Семашко Елена Казакевич, которая на днях командирована в Северодвинск для оказания помощи в организации работы инфекционного отделения в ЦМСЧ № 58, открыто признала:

«То, что творилось в поликлинике медсанчасти № 58, — безобразие. Там вёлся прием плановых пациентов, собирались очереди в коридорах. Регистраторы действительно приглашали обратившихся пациентов с температурой прийти в поликлинику на прием. В результате проверки моим решением уволен заместитель по поликлинической работе, на эту должность определен новый сотрудник, положительные изменения начали происходить буквально сразу», — сообщила Елена Казакевич.

По ее информации, в начале этой недели в учреждении проведено совещание с участием всех сторон, задействованных в процессе оказания северодвинцам медицинской помощи. Проведена работа по определению зоны ответственности всех подразделений.

На сегодняшний день в медсанчасти № 58 ФМБА продолжается работа по развертыванию коек инфекционного профиля, 68 уже введены в эксплуатацию и заняты пациентами с пневмонией. В ближайшие дни будет организовано еще 12 коек, а в перспективе их количество будет доведено до 95. Кроме того, в Северодвинске 179 пациентов, переносящих коронавирус в легкой форме, проходят лечение в домашних условиях под контролем медицинских работников.

Напомним, в Северодвинске в числе зараженных около 750 человек, большинство из них — работники оборонных предприятий — ЦС «Звездочка» и АО «ПО «Севмаш». В настоящее время известно об одном летальном исходе — скончался сотрудник «Звездочки».

Всего в Архангельcкой области 1 684 официально подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, 495 пациентов выздоровели.