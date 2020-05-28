Москва, , 16:08 — REGNUM Подавляющее большинство москвичей осознали опасность заболевания и соблюдали положенный режим, считает заместитель Секретаря ОП РФ, президент НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ. Так Бокерия прокомментировал новость о том, что с 1 июня в Москве продолжат постепенно снимать ограничения, введённые из-за коронавируса.

«Очевидно, что на сегодняшний день подавляющее большинство москвичей осознали опасность заболевания и соблюдали положенный режим, — сказал Бокерия. — Но самое главное то, что часть выделенного под коронавирус коечного фонда переведут на плановую помощь. Я как представитель Центра имени Бакулева очень заинтересован в этом, поскольку в одном нашем корпусе, который был построен в 1959 году при Александре Николаевиче Бакулеве, 125 коек отдано под коронавирус. А между тем его сотрудники делают тысячу операций на открытом сердце в год (всего мы делаем пять тысяч операций в год — это 10 процентов от всего объёма таких операций в Российской Федерации). И мы, конечно, очень ждём возвращения этого корпуса, чтобы его как следует отмыть и подготовить к поступлению плановых больных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бокерия заявил, что в России эпидемия коронавирусной инфекции завершится к концу лета 2020 года.

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