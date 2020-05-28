Ставрополь, , 16:53 — REGNUM Около 500 млн рублей направят власти Ставрополья в 2020 году на обеспечение качественной питьевой водой около 100 тыс. человек. Об этом 28 мая заявил глава региона Владимир Владимиров в ходе оглашения ежегодного послания краевой думе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Владимиров отметил, что во многих селах Ставрополья каждое лето начинаются проблемы с водой «из-за фатальной изношенности водопроводов». В этой связи, по его словам, одной из основных задач руководства края на ближайшие годы остается модернизация системы водоснабжения в сельской местности.

«Вода остается нашим приоритетом. На улучшение качества водоснабжения мы направляем до 500 млн рублей. Это позволит обеспечить качественной водой 100 тыс. человек, проживающих в 24 населенных пунктах», — сказал Владимиров.

По его словам, работы по развитию системы водоснабжения в 2020 году в первую очередь будут проходить на территории Андроповского, Предгорного, Кочубеевского и Шпаковского районов, Благодарненского, Изобильненского и Минераловодского городских округов.

Губернатор добавил, что до конца 2024 года на Ставрополье запланированы работы стоимостью более 3 млрд рублей, которые позволят обеспечить качественной питьевой водой 346 тыс. жителей в более чем 100 населенных пунктах.

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