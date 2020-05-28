Самара, , 16:04 — REGNUM 11 тысяч респираторов поступило в больницы Самарской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, десять медицинских учреждений получили эти средства индивидуальной защиты, которые были закуплены на средства федерального бюджета.

Отмечается, что в Самарскую область поступили пять тысяч защитных очков. В скором времени они будут переданы медицинским сотрудникам, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в инфекционный госпиталь Тольятти поставили 100 мониторов пациента. Врачи-инфекционисты области получили одну тысячу защитных комбинезонов, которые отшила фабрика в Самаре. Всего на оснащение медицинских учреждений региона для борьбы с коронавирусной инфекцией было направлено свыше 1,5 млрд рублей.

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