Москва, 28 мая 2020, 15:59 — REGNUM Самыми частыми симптомами коронавирусной инфекции у беременных женщин является лихорадка и кашель. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава РФ, опубликованных 28 мая на сайте федерального ведомства.
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Уточняется, что такие выводы были сделаны на основании систематического обзора, который включает исследования 114 беременных женщин. Так. лихорадка была отмечена в 87,5% случаев течения заболевания, кашель — в 53,8% случаев.
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При этом указано, что на сегодняшний день пока неизвестно, может ли беременная женщина с коронавирусом передать его ребенку во время беременности или родов.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая, в России у 2561 беременной женщины выявлен коронавирус. при этом 816 из них находятся в Москве.
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