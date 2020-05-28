Москва, , 15:59 — REGNUM Самыми частыми симптомами коронавирусной инфекции у беременных женщин является лихорадка и кашель. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава РФ, опубликованных 28 мая на сайте федерального ведомства.

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Уточняется, что такие выводы были сделаны на основании систематического обзора, который включает исследования 114 беременных женщин. Так. лихорадка была отмечена в 87,5% случаев течения заболевания, кашель — в 53,8% случаев.

«Кроме того, часто встречаются усталость (22,5%), диарея (8,8%), одышка (11,3%), боль в горле (7,5%) и миалгия (16,3%)», — отмечено в документе.

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При этом указано, что на сегодняшний день пока неизвестно, может ли беременная женщина с коронавирусом передать его ребенку во время беременности или родов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая, в России у 2561 беременной женщины выявлен коронавирус. при этом 816 из них находятся в Москве.

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