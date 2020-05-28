Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM В судебном процессе по административному делу против ООО «Абсолют» объявлен перерыв. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного райсуда Екатеринбурга.

Заседание продолжится 29 мая. Оно начнётся в 14:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, рассматривать дело начали 28 мая. Фигурантом дела является логистическая компания сети алкомаркетов «Красное и белое». Роспотребнадзор требует привлечь ООО по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, за нарушения санитарно-эпидемических норм. Поводом для этого стала вспышка коронавируса среди сотрудников.

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