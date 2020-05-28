Ташкент, 28 мая 2020, 15:57 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Ммирзиёев обновил организационную структуру министерства культуры, структуру центрального аппарата и предельную численность штата ведомства, сообщает 28 мая издание Norma.uz.
Постановление главы государства упраздняет Выставку культуры и искусств, Центр культуры и искусств молодежи и управление художественной экспертизы, которое вошло в департамент культурного наследия без статуса юридического лица.
Кроме того, объединены редакции журналов «Гулистон», «Театр» и «Мозийдан садо». Ликвидированы государственные предприятия «Маданий мерос таъмирлаш-тиклаш» («Возрождение культурного наследия») и «Мерос чашмаси» («Источник наследия»).
Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Ммирзиёев подписал постановление о повышении ежемесячной надбавки работникам министерства культуры до 100% от должностного оклада.
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