28 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Владимир Станулевич, , 15:57 — REGNUM По морским приметам, при спуске в Онеге на воду его корпуса в июле 1919 года, шхуна «Персей» должна была мучительно провести жизнь и вскорости погибнуть.

Открытие сухого дока на реке Лае. Май 1907 года

Морской сайт: «Во-первых, не разбилась с первого раза бутылка вина, которой «крестили» судно. Потом сломалось бревно-рычаг ручного ворота, и спуск отменили. Как и банкет по этому же поводу.

Только через три дня судно оказалось на плаву, а еще через две недели его отбуксировали в Архангельск. Увы, здесь «Персей» простоял несколько лет в затоне…» (1).

Да и как без неприятных неожиданностей, если рождался «Персей» в неудачное время — пока его строили прошли Февральская и Октябрьская революции 1917 года, а в Архангельске и Онеге трижды сменилась власть. Корабельные мастера, которых не затянул революционный водоворот, теряли квалификацию, технические руководители ослабевали, станки приходили в негодность и ремонтировать их было некому. Нельзя исключить и злой воли.

Шхуна «Персей» в разрезе

Начинал в Онеге строительство «Персея» еще до Первой мировой войны отец полярного исследователя Александра Кучина — Степан Григорьевич и Василий Федорович Гостев, управляющий Лайским доком под Архангельском, уроженец онежской Нименьги. Заказчиком являлся купец и владелец пароходов Епимах Могучий. Строить корпус в Лайской верфи было неудобно — корабельный лес в Онеге, там же жили высококлассные корабельные мастера. Первоначально в Лае планировалось завершить строительство шхуны.

Татьяна Третьякова, архангельский журналист: «В 1875 году образовалось товарищество «Архангельско — Мурманское срочное пароходство». Его главной задачей было — развивать грузовые и пассажирские перевозки вдоль побережья Белого моря, Кольского полуострова и заграничные перевозки товаров в порты Западной Европы. Построить Лайский сухой док в устье реки Лая задумал распорядитель Архангельской конторы товарищества Петр Иванович Витт. 2 апреля 1899 года ему передано в бесплатное пользование участок «бесплодной торфяной тундры» площадью 40 тысяч квадратных саженей под устройство эллинга и дока. В док можно было заводить суда длиной 116 м, шириной до 16 м, и осадкой до 4,2 м. Первым управляющим Лайского дока стал Василий Федорович Гостев.

О начале деятельности нового судоподъемного сооружения в Архангельске 30 мая 1907 года возвестил гудок парохода «Император Николай II».

Научно-исследовательское судно «Персей» у берегов Шпицбергена. 1932 год

Но пришла революция, машин отечественного производства не стало, и оборудовать «Персей» решили в Норвегии. В конце лета 1919 года корпус судна привели в Архангельский порт и поставили к причалу Лайского Дока. В октябре ушли последние транспорты английских интервентов, в феврале 1920 года белый штаб генерала Е.К.Миллера погрузился на ледокол «Козьма Минин» и отбыл в Норвегию. «Персей» остался брошен, как и десятки других судов, по-тихому сгнивших у архангельских причалов. Но его спасло уникальное сочетание — корпус «ледового класса», и отсутствие «начинки» — перепланировать внутренности судна не было проблемой. Будь установлены надстройки и механизмы, запчасти к которым в стране было не найти, так бы и сгнил «Персей». Нашел, и настоял на завершении строительства «Персея», директор только что созданного Плавучего морского института (Плавморнин) И.И. Месяцев.

Институт был непростой. Его задачами стало научное обеспечение экономических, политических и военных интересов Советской России в Северном Ледовитом океане.

Научно-исследовательское судно «Персей» в Ледовитом океане

Александр Сабуров, историк: «В 1920-е годы советское государство столкнулось с необходимостью защиты своих интересов на Севере. Для предотвращения бесконтрольного промысла норвежских и английских рыбаков ихероюе 24 мая 1921 года в соответствии с декретом СК РСФСР «Об охране рыбных и звериных угодий в Северном Ледовитом океане и Белом море» была введена 120-мильная морская граница, которую запрещалось пересекать иностранным судам для ведения промыслов.

В… объяснительной записке к декрету о создании Плавморнина подчеркивалось, что Северный Ледовитый океан остается для Советской Республики фактически единственным выходом к мировому океану. В проекте доклада… отмечалось, что оборудование Севморпути будет способствовать колонизации Сибири и иметь стратегическое военное значение для армий, «оперирующих против Китая и Японии».

А начале 1920-х годов представители власти и ученые серьезно воспринимали угрозу потери Новой Земли… Одним из факторов организации экспедиции Плавморнина на Новую Землю стала запланированная на 1921 год норвежская геологическая экспедиция на архипелаг, которая… могла иметь политические последствия… И.И. Матусевич, руководитель Северной гидрографической экспедиции, в 1923 году отмечал: «Постройка радиостанций, составление новых карт, постановка опознавательных знаков и постоянное в течениии нескольких лет плавание русских судов у берегов Новой Земли… со стороны иностранцев будет служить… фактом признания суверенитета над Новой Землей» (2)…

Сухой док Лайского судоремонтного завода. Здесь достраивали «Персей». Современный вид Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Татьяна Третьякова, архангельский журналист: Из воспоминаний очевидца Всеволода Васнецова: «Все лето в Лайском Доке визжали пилы, стучали топоры и молотки. Под руководством старого корабельного мастера В. Ф. Гостева работали судовые плотники, столяры и такелажники. Переделали комовую рубку. На носовой палубе построили лабораторную рубку для библиотеки и лаборатории. Внутри корпуса появились каюты для экипажа и грузовой трюм». Мастера Лайского завода достраивали уже не зверобойное, а научно-исследовательское судно. Первое в нашей стране. В 1923 году оно начнет работать в составе Полярно-научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.П. Книповича (ПИНРО)

Но для работы в море исследовательское судно было еще не готово — не хватало паровой машины, котла и другой корабельной оснастки. Все необходимое позаимствовали у старых судов, которые отводили в протоку между Северной Двиной и Кузнечихой, в так называемую Собачью Дыру, где они ржавели и приходили в негодность. С парового буксира «Могучий» для «Персея» взяли главную машину и котел. С броненосца «Чесма» — электрооборудование и провода. На ледоколе «Лейтенанта Дрейер» нашли компасы, навигационное оборудование и мебель. Благодаря «пароходному братству» зверобойное судно стало научно-исследовательским. В свою первую экспедицию «Персей» вышел 19 августа 1923 года. Так началась новая история в науке страны».

Ворота установленные в 1907 году в сухом доке Лайского судоремонтного завода Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Визе, полярный исследователь: «Океанографическое судно «Персей» (водоизмещением в 550 тонн), построенное в 1922 году, совершило в августе-сентябре 1934 года свой пятидесятый полярный-научно исследовательский рейс, а в 1940 году — семьдесят пятый. До 1941 года «Персей» выполнил восемьдесят четыре экспедиции, во время которых было сделано 5525 океанографических станций. За все время работы в Баренцево море «Персеем» и «Н.Книповичем» выполнено более 6500 глубоководных гидрологических станций. В 1935 году в Баренцевом море, судами «Н.Книпович» и «Персей»…была выполнена систематическая гидрологическая съемка. Подобная работа была проведена в СССР впервые. Во время Отечественной войны старейшее исследовательское судно арктического флота «Персей» подверглось бомбардировке немецких самолетов и затонуло…» (3).

Насосная станция сухого дока — здание начала XX века Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Знакомый историк, когда я собрался съездить в Лайский Док, сказал, что там смотреть нечего, все уже новое. Но представитель судовладельца Алексей Григорьев показал кое-что сохранившееся с основания Лайского Дока. Он повел в насосную станцию — здание красного кирпича промышленной архитектуры начала XX века. В ее подвале до сих пор работает насос для откачки воды из сухого дока, где достраивали «Персей», и где сейчас ремонтируются современные суда. На насосе сохранилась маркировка «Рига. 1905». После мы пошли по переходному мостику ворот сухого дока, работающих с 1907 года. Возраст клепанной конструкции не вызвал сомнений, да и, по словам А. Григорьева, в технической документации не сохранилось следов замены ворот в более позднее время.

Согласно морской традиции, судам присваиваются имена их героических предшественников. На Севере, неся на своей мачте звездный флаг «Персея», ходили по морям новые научно-исследовательские суда «Персей — 2», «Персей — 3». Зверопромысловое судно, благодаря судоремонтникам Лайского дока, сначала стало первым научно-исследовательским судном страны, потом защитником Севера и легендарным кораблем.

Насос 1905 года по откачке воды из сухого дока Лайского судоремонтного завода Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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