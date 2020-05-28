Москва, , 15:54 — REGNUM Тестирование на коронавирусную инфекцию на территории России в настоящее время проводят 695 лабораторий. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день тестирование доступно в 695 лабораториях» , — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что 108 лабораторий из данного числа относятся к Роспотребнадзору, ещё 487 — к государственным медицинским организациям и ещё 100 — частные.

Кроме этого, указывается, что информацию о возможном прохождении теста на коронавирус в каждом из субъектов РФ можно узнать по телефону оперативного штаба региона.

При этом отмечается, что в настоящее время любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, может вести тестирование на коронавирус и процедура организации для таких тестов максимально проста — нужно «подать уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора».

«Единственное требование — обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что использование защитных масок и перчаток школьниками во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) является не требованием, а рекомендацией.