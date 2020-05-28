Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM В Ростовской области положительный результат теста на SARS-CoV-2 получил 381 медработник. Об этом в ходе онлайн-совещания по вопросу «Работа медицинских организаций Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

По словам спикера, в настоящее время коронавирус выявлен более чем в 90 медицинских учреждениях Дона. Единичные случаи отмечены в госпиталях, развёрнутых для пациентов с положительным тестом на SARS-CoV-2. Большинство носителей инфекции переносят её в форме ОРВИ, часть — как пневмонию. При этом не все медработники заразились внутри лечебных учреждений.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии выявлено почти 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 1,5 тыс. носителей SARS-CoV-2 выздоровели, умерли 35 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выздоровели более 1,5 тыс. ранее заразившихся человек