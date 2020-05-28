Москва, , 15:49 — REGNUM Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович озабочена недоверием населения РФ к будущей вакцине от коронавиурса. Об этом она сообщила 28 мая на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вуйнович отметила, что у российского представительства ВОЗ создана собственная страница в социальной сети «Вконтакте». И она ежедневно заходит туда читать комментарии населения.

«Я каждый день расстроена, когда там читаю, что вакцина будет вредить людям. А ведь вакцина — главная мера воздействия, которая позволила увеличить продолжительность жизни, снизить инвалидность», — сказала представитель ВОЗ.

В то же время такое негативное отношение к вакцинации присуще не только России, но и другим странам, отметила она. Во многом это связано с деятельностью лобби, выступающего против использования вакцин.

«Мы видим, что это движение разрастается. Это модно быть диссидентом от чего-то, что идёт от какого-то центра. Антивакцинальное лобби присутствует везде», — отметала Вуйнович.

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