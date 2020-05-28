Красногорск, , 15:42 — REGNUM В Подмосковье за три дня в ходе противопожарных рейдов проверили 77 территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

По словам начальника ведомства Олега Баженова, в ходе совместных рейдов с МЧС с 25 по 27 мая проверили 77 различных территорий в 18 горокругах региона. Населенные пункты инспектировались на предмет выявления случаев открытого разведения огня, сжигания порубочных остатков, пала травы и сухостоя. Также была проведена разъяснительная работа с населением.