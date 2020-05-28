Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрыто три отделения больницы скорой медицинской помощи. Эту информацию ИА REGNUM предоставили в региональном пресс-центре 28 мая.

«Вчера [27 мая] анализы были взяты у 619 сотрудников больницы, сегодня — у 128. Пациенты тестируются на ковид при поступлении в больницу. В данный момент на прием закрыто отделение 3-й кардиологии, куда поступил пациент, у которого при поступлении выявлен положительный результат на ковид, отделение урологии и отделение хирургии», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в БСМП Ростова-на-Дону на карантин закрыли отделение хирургии, сотрудник которого получил положительный результат теста на SARS-CoV-2. Результатов теста на коронавирус у контактных лиц пока нет.

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