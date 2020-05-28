Москва, , 15:50 — REGNUM Карантин сказался не только на людях, но и на птицах. Самоизолированные указом мэра Собянина ответственные москвичи, не смогли в этом году развесить скворечники, из-за чего могла бы образоваться нехватка места для гнездовий. Тем не менее, переживать из-за нехватки жилплощади для пернатых в природных парках Москвы не стоит. Искусственные гнездовья для птиц в лесопарках развесили государственные инспекторы в области охраны окружающей среды, которые в этот непростой период продолжают патрулировать природные территории. Об этом 28 апреля сообщили журналистам в пресс-службе департаменте природопользования города Москвы.

«Опытные птицы обычно возвращаются к одним и тем же местам гнездования. Одна пара скворцов может занимать один и тот же скворечник несколько лет подряд. Молодые же чаще расселяются по новым районам, занимая нежилые дупла или недавно повешенные искусственные гнездовья», — пояснили защитники природы.

Пока гнездовой участок не выбран, самцы ведут себя дружелюбно по отношению друг к другу. Ведь недавно они вместе преодолевали трудности перелета. Случается, что на одной ветке поют несколько самцов. Но их поведение резко меняется, когда гнездовой участок определен, место для будущего гнезда выбрано, и в окрестностях появляются самки. Самцы начинают проявлять агрессию по отношению как к другим скворцам, так и ко всем птицам, которые находятся в радиусе 10−15 метров. В это время часто происходят драки.

Дело в том, объясняют специалисты, что пока не выбрано место для гнезда самцы по отношению друг к другу ведут себя вполне дружелюбно. Они только что преодолели нелегкий путь на родину. Порой даже случается, что на одной ветке поют несколько самцов сразу.

Однако, как только выбрано место для гнезда и в окрестностях появляются самки, которые прилетают позже, их поведение кардинально меняется. Они становятся агрессивными как к своим сородичам мужского пола, так и ко всем представителям пернатого мира в радиусе 10−15 метров вокруг себя. Именно в это время чаще всего и происходят драки.

Случаются они даже в самом скворечнике, когда навязчивый сосед никак не может оставить идею занять чужой дом. Когда конкурента удается, наконец, прогнать, самец занимает высокую ветку на своем гнездовом участке и начинает петь. Именно для того, чтобы лишить их поводов для драк, специалисты и советуют развешивать, как можно больше птичьих домиков.