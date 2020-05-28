Ирвайн, США, , 15:34 — REGNUM Первая книга по вселенной Overwatch поступит в продажу 2 июня 2020 года. Об этом 28 мая сообщает портал Shazoo.

Новелла под названием The Hero of Numbani («Героиня Нумбани») будет посвящена Ифи Оладеле — юной изобретательнице и создательнице Орисы. Сообщается также, что одним из героев произведения станет диджей Лусио.

Напомним, Overwatch — это соревновательный командный шутер, созданный американской компанией Blizzard Entertainment. В данный момент ведётся разработка сиквела.

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