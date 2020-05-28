Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM Жителей Ростовской области предупредили о непогоде. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 28 мая.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ночь на 29 мая. Как следует из прогноза, в течение дня 29 мая и 30 мая в некоторых территориях, в основном в Приазовье, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. При этом ветер усилится до 20−25 метров в секунду.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовские спасатели предупредили жителей областного центра о сильном ветре, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Горожанам рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

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