Чимкент, Казахстан, , 15:31 — REGNUM Глава департамента госимущества и приватизации в Чимкенте подозревается в хищении 7 млн тенге ($17 тыс.). Об этом 28 мая заявил следователь агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге.

По его словам, чиновник подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на проведение ремонта здания департамента. По версии следствия, госслужащий подписал фиктивный акт выполнения работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Нру-Султане директор ТОО «ЗАК Сервис» получил шесть лет лишения свободы по делу о хищении 1 млрд тенге ($2,4 млн) при строительстве межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для машиностроительной отрасли в Усть-Каменогорске.

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