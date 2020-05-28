Оттава, , 15:30 — REGNUM В тактической ролевой игре Darkest Dungeon стартовали бесплатные выходные. Об этом 27 мая сообщило издание GameSpot.

Акция продлится до 1 июня 2020 года. Сообщается, что она приурочена к релизу дополнения The Butcher's Circus, которое добавит в игру PvP-режим.

Напомним, Darkest Dungeon — это пошаговая ролевая игра, в которой геймеры управляют командой наёмников и сражаются с различными чудовищами. Проект известен своей высокой сложностью и реиграбельностью.

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