Сызрань, Самарская область, , 15:32 — REGNUM Скверы, парки и стадионы вновь закроют для посещения в одном из городов Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, это решение было принято на заседании оперативного штаба города Сызрани. Эти общественные пространства закрывают для посещений в целях ограничения мест массового скопления людей для недопущения распространения коронавируса.

Отмечается, что в городе увеличат количество проверок в торговых центрах и в общественном транспорте. В случае выявления нарушений руководителей организаций будут привлекать к административной ответственности, а магазины будут закрывать.

Жителям города рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие сутки по области выявили 97 носителей коронавируса. При этом 94,3% приходится на граждан, которые проживают в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинели, Чапаевске, Отрадном. А всего по области выявили 2437 фактов заражения этой инфекцией.

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