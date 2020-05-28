Красногорск, , 15:31 — REGNUM В Подмосковье с начала 2020 года по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области было ликвидировано свыше 290 свалок мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Как заявил начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов во время инспекции состояния территорий в населенных пунктах горокруга Красногорск, в процессе объезда выявили четыре несанкционированные мусорные свалки общим объемом более 120 кубометров. Все нарушения внесли в протокол. Всего с начала года в Подмосковье ликвидировали более свыше 290 свалок.