Красногорск, , 15:19 — REGNUM В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице прооперировали трехлетнюю жительницу Звенигорода, упавшую со второго этажа дачного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок получил оскольчатый перелом костей плеча со смещением. Ей провели операцию металлоостеосинтезом. На текущий момент здоровью девочки ничто не угрожает.

Также в больницу доставили четырехлетнего жителя Ногинска. Мальчик упал с балкона второго этажа жилого дома. В больницу он поступил с переломом правой бедренной кости со смещением. Ему также была проведена открытая репозиция с металлоостеосинтезом.

«Врачи нашей больницы свое дело сделают и восстановят все двигательные функции рук и ног, но хотим напомнить, что родители должны внимательно следить за своими детьми и нести ответственность за их здоровье», — заявил главный врач больницы больницы Роберт Хошабаев.

В министерстве здравоохранения Московской области также напомнили, что детский травматизм — одна из важнейших проблем в период школьных каникул и самоизоляции. Обычно дети получают травмы из-за неправильного поведения в быту и недосмотра со стороны взрослых.