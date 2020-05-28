Москва, , 15:16 — REGNUM Введение послаблений в Москве проходит на удивление странно. Строительные компании, где основную массу трудящихся зачастую составляют мигранты, получили право возобновить свою работу еще с начала мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление Роспотребнадзора.

«Сейчас вводятся послабления для магазинов непродуктового ретейла и точек общественно питания. При этом почему-то сохраняется жесточайший пропускной режим на передвижение в собственном автомобиле. Хотя с точки зрения вероятности заразиться, это именно самый надежный и безопасный способ передвижения по городу.

Более того, Московская область ограничения и пропускной режим сняла, а Москва — нет. И если вам надо добраться, к примеру, из подмосковных Мытищ в подмосковную же Балашиху, до которой рукой подать, то выехать на МКАД без пропуска у вас все равно не получится — надо будет оформлять для этого цифровой пропуск.

Если в пустынном парке нельзя даже одному гулять без маски и перчаток, хотя врачами уже тысячу раз говорено, что маски спасают от заражения только в определенных и крайне редких случаях, то вот ехать без маски в переполненном лифте, где рядом может оказаться инфицированный человек, можно.

Подобный подход вызывает подозрение, что основные меры направлены не на борьбу с эпидемией, а на пополнение бюджета города. Ведь едущий по МКАД без пропуска автомобилист, с каждой камеры наблюдения, коих на кольцевой дороге установлены сотни, получит по штрафу в 4 тыс. рублей.

Одна поездка может обойтись по стоимости как приличный автомобиль. В общем, очень странные меры по смягчению ограничений. Подозрительно избирательные», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 июня начнется второй этап введения послаблений — будет разрешено гулять на улице, заявил мэр Сергей Собянин.

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