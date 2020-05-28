Москва, , 15:13 — REGNUM Поездки в непродовольственные магазины в Москве можно будет осуществить только по предварительно оформленным пропускам. Об этом 28 мая сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».

Чиновник напомнил, что с 1 июня в столице откроются непродовольственные магазины. Для поездки в них необходимо будет оформлять цифровые пропуска, которые относятся к категории «по иным целям». Оформить их можно будет лишь два раза в неделю. Срок действия такого пропуска составит один день.

«В рамках шаговой доступности, если вы посещаете магазин пешком, вам документов не требуется. Если пользуетесь общественным транспортом, то у нас режим самоизоляции действует до 14 июня, и те, кто находятся на самоизоляции, не работают и не получают рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов», — заявил Немерюк.

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